"Умные" счетчики газа появятся в Ташкенте до конца года

Всех потребителей газа обеспечат "умными" счетчиками в Ташкенте до конца года, об этом было сообщено на пресс-конференции, проведенной филиалом газоснабжения Ташкента Hududgaz Poytaxt.

Установка современных счетчиков проводится бесплатно. Кроме того, компания гарантирует пять лет гарантийного обслуживания.

В общей сложности в столице Узбекистана насчитывается 629 427 потребителей, в том числе 448 073 жителей многоэтажных, 181 354 - частных домов, передает "Газета.uz".