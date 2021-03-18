Кадыров сообщил Пескову о "западных агентах" в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что любой гражданин России может обращаться с просьбой к президенту России Владимиру Путину разобраться в том или ином вопросе. Таким образом он отреагировал на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, прокомментировавшего обращение чеченского спецназа к президенту по поводу публикаций "Новой Газеты".

Напомним, 15 марта "Новая газета" опубликовала второй с начала года материал с данными о внесудебных казнях в Чечне. После публикаций бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на "нападки" "Новой газеты" в адрес сотрудников подразделения. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил, что это обращение не по адресу, поскольку президент не является судебным органом и не может принимать судебные решения.

"Господин Песков, вы меня озадачили! Оказывается, граждане России, наши с вами соотечественники, не могут обратиться к своему президенту, гаранту Конституции Владимиру Путину", - написал руководитель республики на своей странице в Telegram.

По его словам, он считал, что люди могут обращаться к президенту с просьбой разобраться в вопросах, которые их волнуют, как, например, с провокационными нападками на чеченский народ от "Новой Газеты.

Кадыров также назвал сотрудников "Новой газеты" "агентами известных западных служб". Кто должен защищать их (погибших и раненых в чеченской войне – прим.ред.) права, если в центре Москвы сидят западные агенты, которые мечтают ввергнуть наш народ в очередную пучину хаоса?", - заметил глава Чечни.

