Монголию на рубеже эпох покажут в музее Востока

В Государственном музее Востока открылась выставка "Монголия на рубеже эпох", приуроченная к 100-летию монгольской революции и установления дипломатических отношений с Россией. С приветственным словом к гостям выставки обратился Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в России Дуламсурэн Даваа: "За сто лет наших добрососедских взаимоотношений произошло немало значимых исторических событий. Народы Монголии и России преодолели такие серьезные испытания, как битва на реке Халхин-Гол, Великая Отечественная война, Освободительная война 1945 года. Кроме того, за этот период Монголия стала полноценным членом мирового сообщества. На сегодняшний день монголо-российские отношения успешно развиваются во всех областях".

В экспозиции представлено более 100 произведений живописи и графики, живописны и аппликативные иконографические полотна, редкие образцы культовой скульптуры, а также предметы декоративно-прикладного искусства.

Советник генерального директора музея Востока Татьяна Метакса рассказала: "Монгольские художники - замечательные. Они начинали свое образование в буддистских храмах, писали буддийские иконы, бурханы, а затем часто учились в Советском союзе, в Суриковском институте. Часто их работы носят отпечаток, в самом хорошем смысле этого слова, социалистического реализма. На этой выставке вы можете увидеть и политические плакаты, изображающие высших деятелей Монголии и Советского союза, и старинные иконы, которые еще в начале XX века делались в этой стране, и массу живописных полотен, рассказывающих о красоте Монголии. Художники XX века основывались на тех знаниях, которые получали еще в монастырях. Свежесть краски, яркость, необычность воплощения самых разных образов - этим Монголия и хороша".

Концепция экспозиции состоит в том, чтобы показать переход от религиозного искусства к светскому.

Куратор выставки Нонна Альфонсо заявила, что это был бурный процесс взаимопроникновения, взаимовлияний этих, нового опыта, художественного поиска: "Мы старались создать визуальный ряд, а вообще очень много картин одного художника, например, Амгалана, который в 1970-е годы возглавлял Союз художников. Обратите внимание, в каких он разных жанрах и стилях работал. Есть его графические работы, например, гравюра ”Здравствуй, мама” или как у нас она называется ”Утро, мама, солнце”, которая получила государственную премию. Известный художник и теоретик монгольского искусства Ням-Осорын Цултэм очень любил пейзажную живопись, и портреты. Вот, например, исторический сюжет, встреча Сухэ-Батора и Ленина. Если внимательно смотреть, то можно увидеть, как художники пробовали себя в разных стилях и разных жанрах в период 1940-1970 годов".

Выставка продлится до 25 апреля.