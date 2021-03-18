"Краснодар" уступил "Динамо", выигрывая по ходу встречи 2:0

В Краснодаре состоялась встреча 23-го тура чемпионата России по футболу между "Краснодаром" и московским "Динамо". Победу со счетом 3:2 одержала столичная команда.

Голами в составе "Динамо" отметились Даниил Фомин (58-я минута) и Константин Тюкавин (66-я и 80-я). У "Краснодара" отличились Тонни Вильена (11-я минута) и Юрий Газинский (51-я).

Отметим, что на 18-й минуте "Краснодар" остался в меньшинстве. С поля за вторую желтую карточку был удален Панталеао Кайо.

На данный момент "Динамо" с 39 очками занимает 5-е место в турнирной таблице первенства. "Краснодар" находится на 9-й строчке, в активе команды 34 очка.