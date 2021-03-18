В Грузии решили не останавливать вакцинацию препаратом AstraZeneca

Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе после заседания с группой экспертов в сфере здравоохранения сообщила, что принято решение о продолжении вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca.

На решение грузинского Минздрава повлияло заявление европейского регулятора о безопасности вакцины.

"Сегодня было сделано важное заявление европейского регулятора по поводу вакцин. Несколько минут назад мы получили заключение по вакцине AstraZeneca. Она признана безопасной. От нее больше пользы, чем рисков, что не дает ни одной стране оснований для отказа от ее использования. Исходя из этого совет [группа экспертов Минздрава республики] принял решение, что процесс вакцинации AstraZeneca беспрепятственно продолжится", - рассказала Тикарадзе.

Вопрос о приостановке вакцинации был поднят после того, как молодая медсестра в Грузии впала в кому после прививки. Глава Минздрава подчеркнула, что специальная комиссия продолжит изучать дело медсестры.