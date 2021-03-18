Армянские националисты выступили против "российской оккупации"

В Ереване практически ежедневно проходят шумные, но немногочисленные митинги несистемной оппозиции, требующей отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Одна из наиболее радикально настроенных уличных сил – созданная осеню 2018 года националистическая партия "Сасна црер" ("Сасунские храбрецы"). Ядром партии стали члены одноименной вооруженной группы, которая захватила в июле 2016 года полк патрульно-постовой службы полиции в Ереване, протестуя в отношении методов правления тогдашнего президента Армении Сержа Саргсяна. В результате нападения группы на ППС погибли полицейские.

Теперь националисты призывают армян к "борьбе за Армению", выступая против России, Никола Пашиняна и системной оппозиции. В интервью работающему в Ереване американскому журналисту Патрику Ланкастеру члены "Сасна црер" рассказывают, что "Россия оккупировала Армению" и не помогла армянам в ходе Второй Карабахской войны. "Нам не нужна такая помощь. Это не помощь, это оккупация… Мы хотим в Европу, на Запад, в цивилизацию… История Армении насчитывает более трех тысяч лет... Мы воюем три тысячи лет…- говорят демонстранты.

В комментариях к репортажу Ланкастера пользователи интернета пишут:

"Три тысячи лет предательства, лени и злобы привели Армению к самоуничтожению".

"Три тысячи лет, а уживаться с людьми не научились?!"

"Что-то я не видел их в роликах из Карабаха осенью"

"Во время войны европейцы пальцем не шевельнули, чтобы помочь"…