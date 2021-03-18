Главная » Новости

Поклонская: я хочу стать послом России в Украине

Поклонская: я хочу стать послом России в Украине

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская хочет стать послом России на Украине.

Она напомнила, что выросла в Украине и знает страну очень хорошо. При этом Поклонская подчеркнула, что осознает тот факт, что в Украине ей никто не сможет гарантировать безопасность.

"Я Украину люблю и хочу, чтобы пришел мир между нашими народами. Я украинка и этого не стесняюсь. Только я русскоговорящая украинка, и таких украинцев в Украине 90%. И они ждут, пока что-то изменится", - поведала зампред думского комитета в документальном фильме телеканала "RT Россия".

980 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!