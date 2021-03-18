ООН выступает за хорошие и открытые отношения между Россией и США

В ООН не стали комментировать заявления американского президента Джо Байдена о российском лидере, но отметили, что выступают за хорошие отношения между странами.

"Я не собираюсь комментировать, что сказал президент Байден. Принципиально мы всегда за продвижение хороших и открытых отношений между странами, особенно между двумя постоянными членами Совета Безопасности ООН", - заявил официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик на брицинге, пишет ТАСС.

На вопрос, не обеспокоен ли генсек ООН Антониу Гутерриш состоянием мира после таких высказываний Байдена, Дюжаррик отметил, что не нужно "не прыгать сразу через несколько ступенек" и подчеркнул, что в генсек ООН не раз выражал озабоченность состоянием мира.