Госдеп США потребовал остановить работу над "Северным потоком-2"

Госдепартамент США требует, чтобы компании, которые задействованы в проекте газопровода "Северный поток-2", прекратили эту работу. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Он подчеркнул, что Госдеп отслеживает усилия по достройке газопровода и оценивает информацию относительно участвующих в нем компаний.

"Как говорили разные администрации США, этот трубопровод - геополитический проект России, целью которого является разделить Европу и ослабить энергобезопасность Европы", - приводит слова Блинкеа РИА Новости.

Напомним, "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом".