В Азербайджане завершились военные учения (ВИДЕО)

Министерство обороны Азербайджана сообщает, что оперативно-тактические учения, проведенные в соответствии с планом, утвержденным президентом республики, верховным главнокомандующим ВС Ильхамом Алиевым завершены.

Основное внимание в ходе учений, проведенных в горно-лесистой местности со сложным рельефом, с учетом боевого опыта, полученного в ходе Второй Карабахской войны, было сосредоточено на повышении уровня профессионализма личного состава и органов военного управления, применении боевой техники, выполнении учебно-боевых задач по борьбе с террористическими отрядами и с незаконными вооруженными формированиями, проведении контртеррористических операций, говорится на официальном сайте Минобороны Азербайджана.

Учения прошли в сложных условиях, были успешно решены задачи по организации взаимодействия различных видов войск, уделялось внимание совершенствованию навыков управления войсками, боевому, морально-психологическому и материально-техническому обеспечению военных.

«По оценке руководства учений, войска полностью достигли поставленных целей. Личный состав накопил практический опыт ведения боевых действий, а также продемонстрировал высокую полевую выучку», - отмечается в сообщении оборонного ведомства.