Майк Тайсон рассказал, когда проведет следующий бой

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон проведет свой следующий бой 29 или 31 мая. При этом он не уточнил, кто станет будет соперником.

"В конце мая. Где они сражались (Сауль Альварес и Авни Йылдырым, которые провели бой в Майами - прим. ред.). 29 или 31 мая, что-то вроде этого", - цитирует Тайсона Чемпионат.com со ссылкой на BoxingScene.

Напомним, 28 ноября 2020 года 54-летний Тайсон и 51-летний экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джон провели в Лос-Анджелесе выставочный бой из восьми раундов. Победителя боя так и не удалось установить. Многие болельщики считают, что бой стал одним из лучших среди выставочных.

На счету 54-летнего Тайсона 58 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся.