Белый дом: Байден не жалеет о своем высказывании о Путине
Президент США Джо Байден не сожалеет о резком высказывании о российском коллеге Владимире Путине.
"Нет. Президент дал прямой ответ на прямой вопрос", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.
Она добавила, что Байден "не будет сдерживаться ни в словах, ни в действиях".
Ранее Байден в интервью телеканалу ABC News дал утвердительный ответ на вопрос, считает ли он "убийцей" президента России.
Вестник Кавказа
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