Белый дом: Байден не жалеет о своем высказывании о Путине

Президент США Джо Байден не сожалеет о резком высказывании о российском коллеге Владимире Путине.

"Нет. Президент дал прямой ответ на прямой вопрос", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

Она добавила, что Байден "не будет сдерживаться ни в словах, ни в действиях".

Ранее Байден в интервью телеканалу ABC News дал утвердительный ответ на вопрос, считает ли он "убийцей" президента России.