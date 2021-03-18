Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире

Президент России Владимир Путин предложил президенту США Джо Байдену продолжить дискуссию в прямом эфире.

"Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии", - сказал глава государства в эфире телеканала "Россия 24".

Путин подчеркнул, что это было бы интересно как для народа России, так и для народа США и многих других стран.

Президент России также сообщил, что готов поговорить с главой Белого дома в пятницу или понедельник.

Напомним, накануне президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC, что президент России Владимир Путин "заплатит за вмешательство" в президентские выборы, состоявшиеся в США в ноябре 2020 года. Глава Белого дома также отметил, что во время разговора с Владимиром Путиным в январе 2021 года он предупреждал российского лидера о возможном ответе.