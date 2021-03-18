Мэр Бишкека: массовых мероприятий на Навруз не будет

В Бишкеке из-за коронавируса решили отказаться от празднования Навруза.

"В целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссией при мэрии города Бишкека принято решение воздержаться от проведения массовых мероприятий, посвященных празднику "Навруз" на территории города Бишкека", - говорится в заявлении на сайте мэрии города.

В Бишкеке отмечается рост заболеваемости коронавирусом, на 18 марта выявлен 2551 случай коронавируса и внебольничной пневмонии.