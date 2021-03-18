EMA подтверждает: AstraZeneca - безопасная вакцина

Комитет фармаконадзора по оценке рисков (PRAC) регулятора ЕМА подтвердил после проверки, что вакцина AstraZeneca безопасна.

"Комитет пришел к четкому научному выводу, что это безопасная и эффективная вакцина, защищает людей от COVID-19", - заявила на пресс-конференции в Амстердаме исполнительный директор ЕМА Эмер Кук.

Связи между качеством препарата и осложнениями выявить пока не удалось, однако категорически исключить такой связи все же нельзя. По словам Кук, тщательное изучение действия препарата будет продолжено.

Уже 24 страны мира приостановили использование этой вакцины из-за случаев тромбоза, анафилаксии и других тяжелых последствий у вакцинированных.