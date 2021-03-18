В Грузии могут приостановить вакцинацию от коронавируса

Решение по поводу продолжения вакцинации от коронавируса в Грузии будет принято спецкомиссией Минздрава республике в четверг.

Вопрос поднят из-за случая в Ахалцихе, где в кому после прививки AstraZeneca впала молодая нянечка.

"Сегодня соберется совет группы экспертов по иммунизации, а также комитет по управлению побочными явлениями, который примет решение о продолжении вакцинации и программе вакцинации", - рассказала замглавы Минздрава Тамара Габуния, пишет Sputnik Грузия.

По ее словам, исследования продлится не долго, ответ будет известен в течение 24 часов.

"Также мы подключим международный комитет ВОЗ, так как случаи такого типа требуют международной подотчетности и причинно-следственный анализ должен проведен по международным стандартам. Но насколько мы считаем целесообразным отложить на определенный период вакцинацию, пока не будет у нас точного ответа, мы обсудим это сегодня", - добавила Габуния.

Вакцинация препаратом AstraZeneca началась в Грузии 15 марта, прививки успели сделать 2,7 тыс человек.