Владимир Путин: для России Крым - святая земля

Президент России Владимир Путин посетил концерт в "Лужниках" в честь семилетней годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Он поздравил россиян с возвращением Крыма и заявил, что полуостров - святая земля.

"Ну, конечно, это святая земля для нас, для России", - сказал он, отметив, что воссоединение - праздник жителей Крыма и Севастополя.

"Это праздник крымчан, и мы увидели это своими глазами весной 2014 года в ходе подготовки, проведения, а главное - по результатам референдума, в результате которого крымчане и севастопольцы вернулись в родную семью братских народов России", - заявил российский лидер.

Он добавил, что Крым - маленькая точка на большой карте России. "Но мы говорим о восстановлении исторической справедливости, мы говорим о важности этой земли и для нашего народа", - сказал президент.

Путин напомнил, что эти территории осваивались нашими предками с древнейших времен.

"Здесь, на этом месте, в Корсуни, в Херсоне приняли крещение князь Владимир и его дружина. Это значит, что именно здесь находится сакральное место, центр формирования нашего духовного единства, которое в конечном итоге легло в основу формирования русской нации и единого централизованного Российского государства", - подчеркнул он.

Президент сообщил также, что Россия готова жить в новых геополитических условиях.

"Хочу сказать, что мы готовы жить в новых геополитических условиях. Более того, мы рассматриваем наших соседей не просто как соседей, близких по географии, мы рассматриваем народы этих стран как братский народ. Мы готовы подставить им плечо и локоть для того, чтобы обеспечить развитие, двигаться дальше вместе" - сказал Путин.

Президент особо подчеркнул, что у достаточно конкурентных возможностей для того этого.

"Но мы никогда не согласимся только с одним - чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано", - отметил Путин.