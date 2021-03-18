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Во Внуково совершил аварийную посадку бизнес-джет - СМИ

Во Внуково совершил аварийную посадку бизнес-джет - СМИ

В аэропорту Внуково в Москве из-за технической неисправности экстренно приземлился бизнес-джет.

Согласно предварительной информации, у самолета сломалась одна из стоек шасси, после посадки он приземлился на бок, передает телеканал РЕН ТВ.

Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Пока неизвестно, кому принадлежит воздушное судно. По данным источника, самолет прибыл из Ниццы, пишет РИА Новости.

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Вестник Кавказа

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