"Площадку" исключат из сдачи экзамена на права в России

В России с 1 апреля меняются правила сдачи на права, теперь автомобилистам не придется отдельно сдавать "площадку" на экзамене в ГИБДД.

"Сотрудники Госавтоинспекции будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения", - отмечается на сайте ведомства.

Формат останется прежним только для тех, кто хочет получить права на вождение мотоцикла.

Изменился список ошибок, за которые начисляются штрафные баллы на экзамене. К грубым ошибкам добавились езда с непристегнутым ремнем безопасности и использование телефона за рулем. Грубые ошибки ведут к остановке экзамена, они вынесены в отдельный блок. Общий перечень ошибок разделен на подгруппы по одному, двум и трем баллам. Для успешной сдачи экзамена нужно набрать не больше пяти штрафных баллов.

Кроме того, теперь на экзамене может присутствовать наблюдатель в машине, в роли наблюдателя могут выступать другие кандидаты в водители, представители общественных организаций и автошкол. Ожидается, что присутствие наблюдателя повысит прозрачность экзамена и даст возможность разрешать спорные ситуации.