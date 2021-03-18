Ильхам Алиев ознакомился с реконструкцией отеля "Карабах" (ВИДЕО)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время состоявшейся накануне поездки в Шушу вместе с первой леди Мехрибан Алиевой и дочерью Лейлой Алиевой ознакомился с предстоящими ремонтно-восстановительными работами в отеле "Карабах", построенном в начале 1980-х годов.

"Мы ознакомились с реконструкцией, проводимой в отеле "Карабах". В период оккупации отель фактически не работал, функционировали лишь два этажа", - подчеркнул азербайджанский лидер в ходе визита в гостиницу.

Он также напомнил, что отель был построен в советское время за счет бюджета Азербайджана и его назвали "Карабах". "Впоследствии ненавистный враг переименовал его в "Шуши палас". Города под названием "Шуши" нет, не было и никогда не будет", - заключил Ильхам Алиев.