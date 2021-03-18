Азовское море в апреле начнут бурить для обеспечения Крыма водой

Первые скважины в Азовском море для обеспечения Крыма водой начнут бурить в первых числах апреля.

"Мы продолжаем вести работу по разведыванию дополнительного объема скважин, также мы продолжаем вести работу по изучению возможности подачи воды со дна Азовского моря. Мы уже провели определенные проектные работы и в апреле месяце, хочу сказать, выйдем уже на бурение первых скважин. Это такая серьезная работа, которая нам серьезно может помочь", - рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин президенту России Владимиру Путину в ходе телемоста о строительстве и вводе в эксплуатацию объектов водоснабжения в Крыму, пишет РИА Новости.

Комплексное геологическое изучение Азовского моря для получения пресной воды под дном стартует с 15 апреля. Хуснуллин добавил, что есть уверенность, что под Азовским морем есть огромные запасы пресной воды.

"Ключевой вопрос: на какой удаленности от берега они находятся и на какой глубине", - отметил он.

"Большая сложная работа, но потенциал у нас там есть. Сколько будет - мы к июлю будем понимать точный объем воды и удаленность от берега", - добавил Хуснуллин.