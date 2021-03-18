Что может подорвать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Вызовы послевоенному мирному процессу усугубляются отказом армянской стороны признать карабахский конфликт урегулированным. В Баку продолжают выражать озабоченность по поводу угроз хрупкому балансу, достигнутому прошлой осенью в результате подписания трехстороннего Заявления, подписанного главами Азербайджана, Армении и России, пишет Jamestown Foundation.

Переброска армянских войск в Карабах рассматривается властями Азербайджана как серьезная угроза, поскольку создает многочисленные проблемы в области безопасности. Во-первых, это противоречит четвертой статье трехстороннего Заявления, которая обязывает Армению вывести свои войска из региона одновременно с размещением российских миротворцев. Во-вторых, размещение дополнительных армянских военнослужащих в сочетании с отказом Еревана признать результаты войны подрывает усилия по установлению прочного мира в регионе, находящемся под контролем российского миротворческого контингента. В-третьих, переброска армянских войск в Карабах в восточном направлении нарушает договоренность об использовании Лачинского коридора только в гуманитарных целях, что должно контролироваться миротворцами, которые отслеживают все передвижения по коридору. Складывается небезопасная ситуация, которая может выйти из-под контроля, создавая угрозу новых вооруженных столкновений.

В недавнем письме на имя генерального секретаря ООН министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов предостерег от этой угрозы, заявив: "Согласно достоверной информации, имеющейся у азербайджанской стороны, которая также подтверждается сообщениями независимых СМИ, осуществляется переброска военнослужащих вооруженных сил Армении на территорию Азербайджана в гражданской одежде и на гражданских транспортных средствах через Лачинский коридор, в том числе под видом стройматериалов - в попытке обойти проверки российского миротворческого контингента".

В Азербайджане утверждают, что выступая главным гарантом прекращения огня, достигнутого в рамках трехстороннего заявления, Россия несет ответственность за противодействие попыткам нарушить соглашение от 9 ноября. Вероятно, поэтому, отвечая на вопрос о возможности отказа Армении от этого соглашения, во время четырехчасовой пресс-конференции для представителей местных и иностранных СМИ 26 февраля Ильхам Алиев напомнил, что под этим документом стоит подпись президента РФ, и Владимир Путин выступает гарантом выполнения этого документа. Алиев подтвердил предостережение Путина против попыток сорвать соглашение о прекращении огня, повторив слова российского лидера, что это будет "самоубийством" для Армении.

Выступая на седьмом съезде правящей партии "Ени Азербайджан, Ильхам Алиев впервые заявил об очередной угрозе выполнению трехстороннего соглашения: "Армения отказывается сотрудничать [в открытии коммуникаций и транспортных коридоров в регионе]. Теперь они хотят помешать строительству Зангезурского коридора." Ссылаясь на девятый пункт ноябрьского заявления об открытии сухопутного сообщения между Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой через юг Армении, он заверил, что Ереван не сможет этому помешать.

Внутриполитическая нестабильность в Армении и давление со стороны политических и военных сил на правительство премьер-министра Никола Пашиняна еще сильнее обостряют напряженность в отношениях между Ереваном и Баку, требуя бдительности. Как показывает опыт последних трех десятилетий, чтобы достичь долгосрочного мира, сторонам конфликта необходимо принять новую архитектуру безопасности, основанную на принципе территориальной целостности и взаимного уважения международных границ, на основе которой будут осуществляться права меньшинств.