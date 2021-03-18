МИД России рассчитывает, что предвыборный период в Армении пройдет конструктивно

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва надеется на мирный предвыборный период в Армении.

В четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что внеочередные парламентские выборы в республике пройдут 20 июня.

"Мы рассматриваем решение провести в 2021 году досрочные парламентские выборы как внутреннее дело Армении. Мы отфиксировали, что стороны смогли договориться о дате выборов. Мы выражаем надежду что предвыборный период пройдет в конструктивной атмосфере, нацеленной на достижение долгосрочного результата", - сообщила представитель МИД на еженедельном брифинге.