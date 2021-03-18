Гуляния на Наурыз запретили на севере Казахстана

В этом году в Северо-Казахстанской области не будет массовых гуляний в честь праздника Наурыз, об этом сообщила заместитель руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Татьяна Горлова.

"Мы все ждем этот праздник, радуемся приходу весны. Но в этом году стандартно отмечать весенний праздник Наурыз в Северо-Казахстанской области не будем, к сожалению", - заявила она, пишет Sputnik Казахстан.

Горлова напомнила, что послабления привели к росту заболеваемости на 42% после новогодних праздников. На Наурыз роведение массовых праздничных гуляний запрещено, чтобы эта ситуация не повторилась.

"Наурыз необходимо отмечать в узком семейном кругу. Нужно реже посещать места массового скопления, в случае посещения соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиком, постоянно носить маски", - предупредила она.

Регион уже почти месяц находится в "зеленой" зоне, а за минувшую неделю заболеваемость снизилась на 14%.