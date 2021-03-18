Болельщикам разрешили посетить футбольный матч между Грузией и Испанией

Болельщики смогут посетить отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Грузии и Испании, который пройдет в Тбилиси 28 марта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Федерации футбола Грузии в социальной сети Facebook.

Посещать спортивные мероприятия в Грузии официально можно будет с 1 апреля, однако для предстоящей встречи будет сделано исключение, поскольку это очень важная игра для национальной сборной Грузии. Матч с Испанией станет первым в Грузии за время пандемии коронавируса Covid-19, на который будут допущены зрители.

Информация о количестве болельщиков, которым позволят посетить отборочный матч между Грузией и Испанией, будет опубликована позднее, передает "Sputnik Грузия".

Напомним, соперниками сборной Грузии в отборочной группе "B" ЧМ-2022 в Катаре станут команды Испании, Швеции, Греции и Косово.