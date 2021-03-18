Дожди не оставят Кубань до конца марта

Погода в Краснодарском крае не улучшится в ближайшие десять дней. После 27 марта в регион придет антициклон, дожди прекратятся.

До конца месяца в горах возможны сильные дожди с мокрым снегом, грозы, град. Дождливо и ветрено будет на всей Кубани, 19 и 20 марта температура воздуха ночью составит от -1 до +4 градусов, днем - от +5 до +10.

В последующие дни немного похолодает, по ночам до 3 градусов мороза.

С 23 марта в Краснодарском крае начнется потепление, но будет дождливо.

Осадков станет меньше только в самом конце марта.