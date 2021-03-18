Глава МИД Израиля: у нас с Россией традиционно крепкие отношения

Глава МИД Израиля Габи Ашкенази дал эксклюзивное интервью первому заместителю гендиректора ТАСС Михаилу Гусману, в нем он охарактеризовал отношения с Россией как хорошие и крепкие.

Министр подчеркнул, что Израиль поддерживает хорошие отношения с большинством бывших республик СССР.

"Мы пытаемся найти взаимную выгоду в наших отношениях, общие интересы. Думаю, сейчас хороший период в наших отношениях с этими странами. Конечно, с Россией у нас традиционно крепкие связи", - сказал глава израильского МИД.

Дипломатические отношения России и Израиля были возобновлены в 1991 году после того, как были прерваны в 1967 году из-за арабо-израильского конфликта. В этом году восстановленным диптоношениям двух стран исполняется 30 лет.