Врач рассказал об опасных симптомах, требующих вызова скорой

Симптомы, требующие неотложного вызова медиков перечислил американский врач скорой помощи клиники Майо Кейси Клементс, пишет портал MedicalXpress.

Некоторые недомогания ни в коем случае нельзя игнорировать, симптомы могут привести к тяжелым осложнениям или даже к летальному исходу.

"Если у человека появилась боль в груди или он не может отдышаться; если он чувствует слабость в одной части тела или заметил у себя другие симптомы инсульта. И, конечно, любое неконтролируемое кровотечение, например, в стуле - все это причины для обращения за неотложной помощью", - предупредил медик.

Многие из-за пандемии не спешили обращаться к врачам, поэтому Клементс посоветовал как можно быстрее "наверстать упущенное" и пройти необходимые профилактических обследования.