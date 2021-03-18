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Врач рассказал об опасных симптомах, требующих вызова скорой

Врач рассказал об опасных симптомах, требующих вызова скорой

Симптомы, требующие неотложного вызова медиков перечислил американский врач скорой помощи клиники Майо Кейси Клементс, пишет портал MedicalXpress.

Некоторые недомогания ни в коем случае нельзя игнорировать, симптомы могут привести к тяжелым осложнениям или даже к летальному исходу.

"Если у человека появилась боль в груди или он не может отдышаться; если он чувствует слабость в одной части тела или заметил у себя другие симптомы инсульта. И, конечно, любое неконтролируемое кровотечение, например, в стуле - все это причины для обращения за неотложной помощью", - предупредил медик.

Многие из-за пандемии не спешили обращаться к врачам, поэтому Клементс посоветовал как можно быстрее "наверстать упущенное" и пройти необходимые профилактических обследования.

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