Зеленский: Украина хочет как можно скорее воплотить мечту по вступлению в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что членство в Евросоюзе - стратегически достижимая мечта, которую Украина хочет как можно скорее осуществить.

Он подчеркнул, что полноправное членство Украины в ЕС нельзя откладывать в долгий ящик.

"Украина в ЕС - это не фантастическая, какая-то далекая мечта. Это стратегически достижимая мечта, которую мы хотим внедрить как можно скорее, сформировав широкую коалицию стран ЕС, которые в хорошем смысле этого слова станут лоббистами Украины на этом сложном пути", - цитирует главу государства РИА Новости.