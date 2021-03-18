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Партия поддельного "Спутника V" обнаружена в Мексике

Партия поддельного &quot;Спутника V&quot; обнаружена в Мексике

В Мексике конфисковали партию препарата, дизайн и упаковка которой являлись подделкой, имитирующей российскую вакцину "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

"Сегодня власти Мексики изъяли партию вакцины, дизайн и упаковка которой являлись подделкой, имитирующей российскую вакцину "Спутник V", - сообщили в фонде.

Фонд поблагодарил мексиканское правительство, таможенные органы и вооруженные силы за задержание поддельной партии препарата "Спутник V".

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Вестник Кавказа

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