Партия поддельного "Спутника V" обнаружена в Мексике

В Мексике конфисковали партию препарата, дизайн и упаковка которой являлись подделкой, имитирующей российскую вакцину "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

"Сегодня власти Мексики изъяли партию вакцины, дизайн и упаковка которой являлись подделкой, имитирующей российскую вакцину "Спутник V", - сообщили в фонде.

Фонд поблагодарил мексиканское правительство, таможенные органы и вооруженные силы за задержание поддельной партии препарата "Спутник V".