СМИ: медсестра впала в кому после вакцины AstraZeneca в Грузии

Медсестра одной из клиник в Ахалцихе (край Самцхе-Джавахети) впала в кому спустя несколько минут после инъекции вакцины от компании AstraZeneca, передают грузинские СМИ.

Как сообщает телеканал "Рустави 2", женщина находится в тяжелом состоянии. Ее коллеги утверждают, что после введения препарата у нее возник анафилактический шок.

Узнав о ЧП, в больницу прибыли ее родные и близкие, во дворе клиники произошла потасовка с охраной, туда выехали сотрудники полиции.

Комментариев от Минздрава Грузии пока не поступало.