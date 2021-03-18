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Весна придет к москвичам в День метеоролога

Весна придет к москвичам в День метеоролога

Теплая и сухая погода установится в Москве, начина с 23 марта, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, конец месяца будет по-весеннему солнечным и сухим. "С 23 марта, в День метеоролога, на аэросиноптических картах погоды наметятся позитивные перемены. Инициатива станет переходить к антициклону, который, по всей видимости, будет господствовать почти до конца месяца", - цитирует собеседника РИА Новости.

Он отметил, что согласно прогнозам, среднесуточная температура воздуха окажется выше нуля, и со Дня метеоролога начнется так называемая "метеорологическая" весна".

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