Пригожин попросил ФБР передать документы о нем

Российский бизнесмен Евгений Пригожин хочет ознакомиться с документами ФБР, касающимися его лично.

"В соответствии с двумя федеральными законами США, законом о свободе информации и законом о неприкосновенности частной жизни, я обращаюсь в ФБР с требованием предоставить все имеющиеся в их распоряжении документы в отношении меня лично", - говорится в заявлении принадлежащей Пригожину компании "Конкорд".

"В соответствии с законодательством США я обязан представить гарантию, что буду готов компенсировать фактические затраты ФБР на изготовление соответствующих копий. Надеюсь, что у ФБР имеется достаточный объем материалов, касающихся меня лично, поэтому гарантирую компенсацию их затрат в сумме 250 тысяч долларов США, что является эквивалентом объявленного вознаграждения за информацию, которая приведет к моему аресту", - добавил бизнесмен.

Напомним, в конце февраля ФБР опубликовало сообщение о розыске лиц, обвиняемых во "вмешательстве в выборы в США 2016 года". В этом списке значится и Пригожее.