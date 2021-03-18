Катар готов продолжать диалог с Россией по Афганистану

Катар готов к продолжению сотрудничества с Россией по межафганскому диалогу. Об этом заявил спецпосланник МИД Катара по борьбе с терроризмом и посредничеству в урегулировании конфликтов Мутлак аль-Кахтани на полях заседания расширенной "тройки" по афганскому урегулированию.

"Мы рады быть в Москве. Мы хотим продолжить наше сотрудничество с остальными игроками, включая Россию", - говорит он.

18 марта в Москве состоялось заседание расширенной "тройки" (Россия, США, Китай и Пакистан) по мирному урегулированию в Афганистане. На встрече на уровне спецпредставителей участвовали представители властей Афганистана и движения "Талибан" (запрещённая в России организация), а также представители Катара и Турции.