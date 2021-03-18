Кавказские бизнесмены подсчитали убытки от пандемии

Пандемия нового коронавируса, стартовавшая в минувшем году, сильно ударила по бизнесу, и особенно это сказалось на падении прибыли в Северной Осетии.

Предприятия республики сработали с убытком и в 2019 году, но тогда они потеряли около 2 млн рублей, тогда как в 2020 году - до 3 млрд рублей, то есть почти на 150 тыс процентов больше, - пишет РБК со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В топ-10 худших по динамике финансовых показателей попала и Ингушетия, убытки бизнеса в которой выросли с 838 млн в 2019 до 4,5 млрд рублей в 2020 году

В целом положение бизнеса ухудшилось в 48 из 85 регионов России.

А вот Карачаево-Черкесия вошла в топ-10 регионов РФ с наибольшим ростом прибыли в пандемию - со 146 млн до 1,2 млрд рублей, чему способствовал рост производства в некоторых отраслях обрабатывающей промышленности, полагают исследователи.