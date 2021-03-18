Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с особым праздником Новруз

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз.

Глава государства напомнил, что этот праздник является священным наследием предков и воплощает почтение к неизменному порядку природы. "Этот праздник стал полноценным воплощением древнего и богатого мировоззрения азербайджанского народа, его оптимистического взгляда на будущее, нашей национальной идентичности в целом, занимает исключительное место в нашей сокровищнице культурных ценностей. Традиции Новруза, которые мы достойно сохраняем, защищая от чуждых влияний, в то же время являются вкладом нашего народа, который всегда с почтением относится к своему многовековому прошлому, в человеческую культуру", - заявил президент.

Он напомнил, что этой весной встреча Новруза особенно радостна благодаря освобождению от оккупации азербайджанских земель. Ильхам Алиев подчеркнул, что с огромной моральной стойкостью, источник которой лежал в чувстве борьбы за правое дело, народ объединился в кулак и сломал руки, стремившиеся удержать исконно азербайджанские земли, восстановив историческую справедливость ценой своей крови. Эта победа, обратил внимание президент, принесла в Азербайджан вечную весну.

И в дни праздника, отметил глава государства, народ еще раз желает упокоения душ шехидов, погибших за территориальную целостность Родины.

Ильхам Алиев подчеркнул, что предстоят масштабные созидательные работы на освобожденных от оккупации землях. "Верю, что мы проявим единство и солидарность в гармонии с обновляющей атмосферой весны, укрепляющей нашу решимость творить и создать, успешно реализуем в условиях мира и спокойствия наш грандиозный план возвращения, за короткий срок возродим наш родной Карабах", - заявил он.

Президент пожелал весеннего настроения, изобилия и процветания.