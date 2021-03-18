Кадыров пригласил Байдена на лечение в Чечню

Главы Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал высказывания президента США Джозефа Байдена в адрес Владимира Путина.

Чеченский лидер считал Байдена грамотным политиком с трезвыми взглядами на развитие отношений с миром, но был вынужден признать свою ошибку.

"Это очередное пугало, усаженное Госдепом на место предшественника. Возможно, конечно, что Байдену по указанию экс-президента Дональда Трампа подсыпали галлюциногенные препараты, но с этим пусть разбираются профильные службы", - написал Кадыров.

Он также попросил администрацию Белого дома США внимательно следить за Джо Байденом, поскольку считает его опасным человеком, который может "подписаться под всякой ересью" или "нажать на красную кнопку".

"Однозначно, что Байдену лечиться надо, а не управлять страной. Человек, не знающий, как зовут министра обороны США, названия силовых структур, реально опасен для общества. Я думал, он только санкциями несет угрозу против нас, но как мы убеждаемся, опасен Байден для всего человечества", - заявил глава Чечни.

В заключение Кадыров пригласил лидера США на лечение в Чечню, где, по его словам, постараются ему восстановить память. "Байден хоть и был включен в мой санкционный список, но, учитывая, что американская медицина бессильна перед его недугом, приглашаю президента США к нам в Грозный. Мы вылечим Джо Байдена или как минимум постараемся ему восстановить память", - добавил Кадыров.