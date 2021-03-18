Тбилиси угрожает оползень

Сейсмологи и геодезисты Института изучения Земли и Национального центра сейсмического мониторинга заявляют, что нужны немедленные меры, чтобы остановить оползневые процессы в районе поселка Вашлиджвари в Тбилиси.

В мэрии города сообщили, что оползневые процессы активизировались из-за строительных работ, ведущихся на улице Мухрана Мачавариани и близлежащем склоне.

Согласно первичному заключению специалистов института, объем уже отделившейся массы земли, которая может сорваться в любой момент, составляет около полумиллиона кубометров.

В ближайшее время к решению проблемы будут подключены немецкие специалисты, заверили в мэрии грузинской столицы, предает Sputnik Грузия.