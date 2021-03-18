Ставропольский изобретатель представил машину для подкормки деревьев

Рационализатор и изобретатель Сергей Бурмасов, живущий в Кочубеевском округе Ставропольского края, создал машину для подкормки корней деревьев органическими удобрениями.

В его послужном списке также создание машины для очистки земли от строительного мусора, шкафы-сушилки для лекарственных трав и платформа для транспортировки урожая.

Ранее Сергей Бурмасов работал главным инженером в СПК колхоз-племзавод "Кубань", его трудовой стаж превышает 40 лет.

По словам заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Ридного, потребность в технике постоянно возрастает с увеличением площади плодовых насаждений. "Сегодня задействовано 822 единицы техники: тракторы, машины для химической обработки насаждений и механической обработки почвы, машины для уборки урожая", - сказал он.