Первая партия "Спутника V" поступила в Пакистан

Первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" привезли в среду ночью в Пакистан, передает телеканал Geo TV.

Препарат доставили в город Карачи, в международном аэропорту вакцину встречали представители российского торгового представительства, местных органов здравоохранения и фирмы-импортера - AGP (Ali Gohar Pharmaceuticals).

Ранее в AGP сообщали, что "Спутник V" в Пакистане получат крупные больницы и мединституты.

Уточняется, что к концу недели в страну доставят вторую партию "Спутника V".

Напомним, кроме российского препарата, в Пакистане зарегистрированы вакцины китайских компаний Sinopharm и CanSinoBio, а также британско-шведской AstraZeneca. Накануне в столицу страны - Исламабад - из Китая в рамках помощи поступило 500 тыс доз вакцин Sinopharm.