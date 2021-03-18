Путин - Байдену: США будут считаться с Россией

Интервью президента США Джозефа Байдена не осталось без реакции главы российского государства. На встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя, проходившей в режиме видеоконференции, Владимир Путин пожелал своему визави крепкого здоровья, но дал понять, что обычно мы замечаем в других людях то, что есть в нас самих.

"Будьте здоровы"

"Я бы сказал ему: "Будьте здоровы". Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток", - сказал президент России в ответ на интервью Байдена, в котором тот назвал Путина "убийцей".

Далее президент РФ чуть поподробнее решил высказаться по этому поводу:

"Если говорить пошире по этой теме, то вот что бы хотел сказать. В истории каждого народа, каждого государства много очень тяжелых, драматических и кровавых событий. Но когда мы оцениваем других людей или даже когда оцениваем другие государства, другие народы, мы всегда смотримся как будто в зеркало, мы всегда там видим себя, потому что всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути".

Замечание Байдена в адрес Путина последний сравнил с известной детской поговоркой.

"В детстве мы говорили "Кто как обзывается, тот так и называется". И это не просто детская шутка. Смысл глубокий в этом - психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества. И из этого оцениваем его действия", - пояснил президент.

Отделять мнение народа от позиции властей США

Несмотря на жесткую риторику руководства США, Путин предлагает отделять ее от мнения простых американцев.

"Что касается американского истеблишмента - не американского народа в целом: там главным образом очень много честных, порядочных, душевных людей, которые хотят жить с нами в мире и дружбе, мы знаем об этом и дорожим этим и будем на них опираться в будущем. Но что касается американского истеблишмента, руководящего, правящего класса, то его сознание складывалось в известных и довольно непростых условиях", - отметил он.

Путин напомнил, что освоение Америки европейцами было сопряжено с истреблением местного населения и "геноцидом индейских племен", а афроамериканцы до сих пор сталкиваются "с несправедливостью и истреблением".

"И все это идет по истории, до сегодняшнего дня сопровождает жизнь Соединенных Штатов. Иначе откуда взялось бы движение Black lives matter - "Жизни черных имеют значение", - добавил он.

Общие интересы, но не под диктовку Вашингтона

В своем интервью Байден обратил внимание на то, что у США и России есть общие интересы, например, в разоружении. Не так давно Москва и Вашингтон продлили договор СНВ. Путин подтвердил намерение России сотрудничать с Америкой, но на взаимовыгодных условиях.

"Мы, хоть они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди, у нас другой генетический и культурно-нравственный код. Но (мы - прим. ред.) умеем отстаивать свои собственные интересы. И мы будем с ними работать, но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы. И на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя. И им придется с этим считаться", - сказал президент России.

США придется учитывать российские интересы, несмотря на их намерение вести с Москвой дела на своих условиях, со своей стороны Москва будет "развивать отношения со всеми странами мира, включая и США", заверил российский лидер.

Как заявил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, в Вашингтоне такое жесткое заявление Владимира Путина могут воспринять как сигнал окончания медового месяца отношений между администрацией Байдена и Москвой. "Этот период был вызван, возможно, продлением договора СНВ-III, который породил определенный запрос на обнаружение отраслей или областей для совместного сотрудничества. На сегодняшний день можно практически считать, что их едва ли удастся найти. Ведь Вашингтон тоже заявлял, что он будет сотрудничать только тогда, когда это только будет выгодно США, и Владимир Путин ему зеркально ответил, что российская сторона будет исходить из, если можно так выразиться, односторонних выгод. В этих условиях точки соприкосновения вряд ли возможны", - пояснил эксперт.

Он напомнил, что была надежда на сотрудничество в борьбе с коронавирусной пандемией, но текущая ситуация на рынке вакцин, скорее, заставляет видеть и здесь конфронтацию. "То есть, в ближайшем будущем нас ждет очередная классическая холодная война, которая характеризовалась крайне незначительными контактами, между Москвой и Вашингтоном не было ни взаимопонимания, ни движения навстречу друг другу", - отметил Владимир Васильев.

Эксперт выразил мнение, что на сегодня практическим, конкретным шагом могло бы стать продвижение российского представительства в Вашингтоне, то есть перевод дипломатических атташе РФ на уровень советников-посланников - как иллюстрация всему этому положению. "По существу это станет заявлением о том, что Россия с администрацией Байдена по существу никаких дел иметь не хочет и не будет", - пояснил ученый.

В целом, обратил внимание он, на сегодня в Америке сложилась очень серьезная внутриполитическая ситуация. "Москва исходит из того, что Байден уже не удержит свою власть, и в ближайшем обозримом будущем, может быть, до конца года в Вашингтоне произойдет смена караула. Заявление Путина явно подчеркивает, что Москва исходит именно из этого. "И в этом плане мы явно подчеркиваем, что с Байденом мы никаких отношений иметь не хотим. Как будут складываться отношения с Камалой Харрис или с кем-то еще, сказать довольно сложно. Но это тоже в том числе предупреждение возможному новому американскому президенту, чтобы он крайне осторожно подходил к риторике российско-американских отношений", - заключил Владимир Васильев.