Участника "Евровидения" от Грузии требуют отстранить от конкурса

В Грузии запустили петицию против отправки на конкурс "Евровидение" в 2021 году певца Торнике Кипиани.

Артист оказался в центре скандала из-за того, что нецензурно высказывался в Facebook в адрес своих критиков и самого музыкального конкурса

"Торнике известен своей агрессивной и унижающей достоинство риторикой, на основании которой, чтобы сохранить имидж страны, мы обращаемся к Общественной телекомпании с просьбой дисквалифицировать Торнике Кипиани с конкурса «Евровидение» в 2021 году", — говорится в тексте петиции.