Путин дал обещание посетить открытие соборной мечети в Крыму

Президент России Владимир Путин пообещал посетить открытие соборной мечети в Крыму. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя.

В ходе разговора с президентом, заместитель муфтия Духовного управления мусульман Крыма Айдер Исмаилов выразил надежду, что президент примет участие в открытии мечети.

"Уже в целом строительство близится к завершению. Ведутся отделочные внутренние, внешние работы", - сообщил он главе государства

"Спасибо вам за приглашение. Я постараюсь воспользоваться им. Посмотрю, как будет складываться рабочий график. Но это знаковое событие - введение в строй мечети. Постараюсь, конечно, побывать", - ответил Владимир Путин.