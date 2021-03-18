"Просвещенная Армения" поддержала дату внеочередных парламентских выборов

Глава оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян одобрил озвученную премьер-министром Николом Пашиняном дату проведения внеочередных парламентских выборов в республике - 20 июня.

По словам Марукяна, у него состоялся телефонный разговор с Пашиняном, в ходе которого обсуждался вопрос внеочередных парламентских выборов.

"В ответ на наше требование провести выборы как можно скорее, премьер-министр предложил рассмотреть 20 июня как крайний срок. Я заявил о принципиальности проведения выборов в короткие сроки, не откладывая их до осени или 2023 года. Поэтому я заявил, что 20 июня для нас приемлемо", - написал Марукян на своей странице в Facebook.

Напомним, что Никол Пашинян объявил о проведении 20 июня в Армении внеочередных парламентских выборов.