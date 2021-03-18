Кубань возобновляет работу ресторанов и кафе в ТЦ и офисных зданиях

Работа кафе и ресторанов в торговых центрах и офисных зданиях возобновляется в Краснодарском крае, заявил глава региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, данное решение было принято в ответ на просьбы представителей владельцев бизнеса. "Сегодня мы такое решение приняли. С 22 марта открываем кафе и рестораны в торговых центрах и офисных зданиях с отдельным залом обслуживания", - сказа лон, отметив, что данная мера касается только заведений без уличного входа, ограничения по работе фуд-кортов в регионе сохранятся.

Помимо этого глава региона отметил, что с 5 апреля количество зрителей в театрах, кинотеатрах, а также в домах культуры, на стадионах и спортивных объектах увеличат до 50% от вместимости залов, также возобновляются групповые тренировки и занятия спортом в фитнес-центрах, передает ТАСС.