Муж истекающей кровью жительницы Казахстана сломал руку фельдшеру "скорой"

Житель Алматинской области, находясь в нетрезвом состоянии, сломал руку прибывшему на вызов фельдшеру "скорой", рассказала пресс-секретарь областного управления здравоохранения Ляйлим Аубакирова.

Инцидент произошел в Карасайском районе накануне. Бригада "скорой" выехала в село Авангард к молодой женщине, у которой началось дисфункциональное маточное кровотечение.

Пострадавшую требовалось срочно госпитализировать, но врачам мешал ее супруг. Пьяный 34-летний мужчина сел в карету скорой помощи якобы чтобы сопроводить супругу, но в дороге он атаковал одного из медработников и сломал ему руку.

"У пострадавшего фельдшера диагностирован закрытый перелом основания пястной кости правой кисти. По данному факту в Карасайскую районную полицию направлено соответствующее заявление для принятия необходимых мер к правонарушителю", - цитирует сообщение областного управления здравоохранения Sputnik Казахстан.

В пресс-службе областной полиции заявили, что в отношении подозреваемого ведется расследование по ст.107 Уголовного кодекса "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Дебоширу грозит крупный штраф, общественные работы на срок до 600 часов либо ограничение/лишение свободы на срок до двух лет.