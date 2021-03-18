На Кубани Парад Победы 9 мая состоится без зрителей

Парад Кубанского казачьего войска 24 апреля и Парады Победы 9 мая в Краснодарском крае пройдут без зрителей в связи с возможной угрозой распространения COVID-19, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев.

"Вместе с коллегами приняли решение провести Парад Победы и парад Кубанского казачьего войска, их ждут тысячи жителей и гостей края. Но поскольку риск заболевания сохраняется, парады пройдут без зрителей. Обязательно организуем прямые трансляции на нашем краевом телеканале, чтобы все желающие имели возможность их посмотреть", - написал Кондратьев.

Напомним, что в прошлом году из-за коронавирусной пандемии парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проводился 24 июня в Новороссийске. При этом торжественный марш войск в Краснодаре был отменено.