Путин ответил на хамство Байдена

Президент России Владимир Путин ответил на заявление своего американского коллеги Джозефа Байдена, который в интервью телеканалу ABC News дал утвердительный ответ на вопрос, считает ли он российского лидера "убийцей".

"Что касается заявлений моего американского коллеги. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: "Будьте здоровы!" Я желаю ему здоровья", - цитирует президента ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что не шутит и не иронизирует.

Далее Путин вспомнил, что, когда был ребенком, была распространена такая поговорка: "Кто как обзывается, тот так и называется". Президент подчеркнул, что в этой, казалось бы, шуточной поговорке скрыт очень глубокий смысл: каждый в другом человеке замечает только свои собственные качества и считает, что все остальные - такие же, как он сам.

Президент пояснил, что в истории любого народа можно найти множество "драматических и кровавых событий".

"Но когда мы оцениваем других людей, или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя", - указал он.

Российский лидер также заявил, что сознание американского истеблишмента складывалось в сложных условиях и было связано с геноцидом индейского населения, сейчас же в Америке с несправедливостью сталкиваются афроамериканцы.