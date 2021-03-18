Болгария погружается в тотальный карантин

В связи с ростом числа больных коронавирусом власти Болгарии вводят тотальный карантин. Будут закрыты все кинотеатры, магазины и фитнес-центры.

"Ситуация в стране продолжает ухудшаться, количество заболевших растет, это заставляет вводить ограничительные меры на национальном уровне. Они будут введены на 10 дней с понедельника. Приостанавливается работа заведения общественного питания, закрываются крупные торговые центры. Приостанавливаются общественные мероприятия, спортивные, культурные и развлекательные мероприятия. Прекращается работа театров и кинотеатров. Закрываются школы и детские сады, предусматриваются и другие меры. Ограничений на передвижение граждан вводить не планируется", - сказал на брифинге министр здравоохранения Костадин Ангелов.

Всеобщий карантин будет введен на 10 дней, начиная с 22 марта. Европу накрыла третья волна коронавируса. Наиболее сложная ситуация отмечается в Венгрии, Польше, Чехии, Греции и Эстонии.