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Боец ММА из Кабардино-Балкарии дебютирует в Bellator

Боец ММА из Кабардино-Балкарии дебютирует в Bellator

Российский боец смешанного стиля (ММА) из Кабардино-Балкарии Мухамед Берхамов дебютирует в американской организации Bellator. Бой запланирован на 2 апреля, его соперником будет американец  Джордан Мейн.

 Берхамов – мастер спорта России по боевому самбо и рукопашному бою в его активе – 13 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. В 2017 году он стал чемпионом российской организации ACB в полусреднем весе, напоминает ТАСС.  

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