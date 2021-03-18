Боец ММА из Кабардино-Балкарии дебютирует в Bellator

Российский боец смешанного стиля (ММА) из Кабардино-Балкарии Мухамед Берхамов дебютирует в американской организации Bellator. Бой запланирован на 2 апреля, его соперником будет американец Джордан Мейн.

Берхамов – мастер спорта России по боевому самбо и рукопашному бою в его активе – 13 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. В 2017 году он стал чемпионом российской организации ACB в полусреднем весе, напоминает ТАСС.